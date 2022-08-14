Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti’li 21 yıl! Adım adım 2023’e







MİT KRIZİ, GEZİ OLAYLARI, 17-25 ARALIK KUMPASI, 15 TEMMUZ DARBE GİRIŞİMİ...

7 Şubat 2012'de dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu istihbarat görevlilerini ifadeye çağırdı. Kriz, iktidarın müdahalesiyle son buldu. FETÖ'nün doğrudan hükümeti hedef alan girişimi sonrası yapılan yasal değişiklikle, MİT görevlilerinin soruşturulması izni başbakanlığa bırakıldı.

2013'te çıkan Gezi Parkı eylemleri uzun süre gündemi meşgul ederken ülkeye maliyeti 50 milyar dolar oldu. Eylemler Erdoğan'ın kararlı duruşuyla son buldu.

Gezi eylemlernden sonuç alamayanlar bu kez 17-25 Aralık kumpaslarını kurdu. 17 Aralık 2013'te de dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Celal Kara, bazı bakan çocukları ve iş insanları hakkında soruşturma açtı. Sonuç alınamayınca bu kez 25 Aralık 2013'te FETÖ firarisi savcı Muammer Akkaş, Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmak istedi. Ancak kumpaslar tutmadı.

FETÖ'nün, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen hain projesi, 15 Temmuz gecesi örgütün, TSK'daki üniformalı teröristleri aracılığıyla hayata geçirilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum" yönündeki çağrısı üzerine vatandaşın tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesiyle darbe engellendi.