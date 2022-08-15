Son dakika: Fondaş medyaya çıtları çıkmadı! Basın özgürlüğünden dem vuranlar sus pus

"ÇOK DA MESLEK KONUSU DEĞİL"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto: "Bu konuda ben bir şey söylemek istemiyorum. Politikanın konusu. Çok da meslek konusu değil. Siyasete girmek istemiyorum. Hiç politikaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi bu sonuçta politika. Muharrem (İnce) beni de hiç ilgilendirmiyor. O konular beni ilgilendirmiyor. Gazetecileri ilgilendiren konular bizim konularımız."