Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçeisinde hareketli saatler yaşanıyor. Sabah saatlerinde terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

BÖLGEYE CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI

Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

CAMİDEN ANONS: BİRAZDAN PKK'YA OPERASYON DÜZENLENECEK

Bu gece saatlerinde ise Karkamış'taki camilerden operasyon anonsları yapıldı.. Bölgedeki camilerden yapılan anonsta "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir." denilirken vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

VALİ GÜL: SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Soylu, bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi: "Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum.