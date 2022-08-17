Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı | Video
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Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki camilerden "Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir." anonsları yapıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül konuya ilişkin "Yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Soylu ise "Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum." dedi.