Bir dev eser için daha geri sayım başladı: Yozgat Havalimanı yüzde 90 tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 3 Haziran 2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu- Fakıbeyli Köyü mevkiinde yapımı süren havalimanının altyapı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Uluslararası standartlara sahip havalimanı, Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra çevre illere de hizmet sunacak. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, "Yozgat Havalimanı'ndan Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Çorum hatta Amasya'yı da kapsayacak şekilde bölge insanı istifade edebilecek. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli olacak" dedi.