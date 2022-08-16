Ekrem İmamoğlu’dan Yuvanidis’e ’Neden teşekkür etmedin’ azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başjkanı İmamoğlu'nun sözlerine de tepki gösteren Yuvanidis şunları söyledi: Mağdur olan biziz, yangından zarar gören de biziz. O kadar üzüntü ve kargaşa içinde ilk gün teşekkür etmeyi unutmuştuk. Sonra hemen düzeltip, teşekkür ettik. İtfaiye Başkanı'na teşekkür ziyaretine gittim ama bir kare fotoğraf çektirip sosyal medyaya koymadım. Yani bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli.