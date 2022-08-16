Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'dan Yuvanidis'e 'Neden teşekkür etmedin' azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi
Giriş Tarihi: 16.8.2022 15:44 Son Güncelleme: 16.8.2022 15:57

Ekrem İmamoğlu'dan Yuvanidis'e 'Neden teşekkür etmedin' azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi

SABAH İNTERNET
Ekrem İmamoğlu’dan Yuvanidis’e ’Neden teşekkür etmedin’ azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yağında büyük bir facia atlatılmıştı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülmüş ve can kaybı yaşanmamıştı. Yangının ardından SABAH Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nın vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a katkılarından ötürü teşekkür etti. Yuvanidis röportajda İmamoğlu'nun sözlerine ise tepki göstererek "Bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki.  Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence." ifadelerini kullandı. Röportajın ardından Yuvanidis'i telefonla arayan ve bu anları kameralara çektiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, adeta kabadayılık dersi verdi. Gazetedeki röportajı nedeniyle adeta Yuvanidis'ten hesap soran İmamoğlu'nun tavırları tepki çekti.

Balıklı Rum Hastanesi, 4 Ağustos'ta sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmıştı. Yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yangında bir facia atlatılmış, 104 hasta yara almadan kurtulmuştu.

YUVANİDİS'TEN TEŞEKKÜR
Balıklı Rum Hastanesi vakfı başkanı Konstantin Yuvanidis yangının ardından SABAH Gazetesi'nen Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Yangında ve daha sonrasında gösterdiği ilgi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yuvanidis, bütün siyasi parti liderlerinin kendisini aradığını ancak sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramadığını belirtti.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başjkanı İmamoğlu'nun sözlerine de tepki gösteren Yuvanidis şunları söyledi: Mağdur olan biziz, yangından zarar gören de biziz. O kadar üzüntü ve kargaşa içinde ilk gün teşekkür etmeyi unutmuştuk. Sonra hemen düzeltip, teşekkür ettik. İtfaiye Başkanı'na teşekkür ziyaretine gittim ama bir kare fotoğraf çektirip sosyal medyaya koymadım. Yani bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli.

İMAMOĞLU'NDAN KABADAYILIK DERSİ
Gazetedeki röportajın ardından İmamoğlu kameraların önünde Yuvadasi arayarak adeta kabadayılık yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kabadayılık' dersi! Önce azarladı sonra tehdit etti: Yuvanidis'i böyle hedef gösterdi

Yuvanidis'in sözlerini çarpıtarak konuşan İmamoğlu, vakıf başkanını açıkça hedef gösterdi.

İmamoğlu'nun bu görüntüleri tepki çekti.

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Ekrem İmamoğlu'dan Yuvanidis'e 'Neden teşekkür etmedin' azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi
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