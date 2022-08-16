Ekrem İmamoğlu’dan Yuvanidis’e ’Neden teşekkür etmedin’ azarı! Video kaydına alıp hedef gösterdi

Balıklı Rum Hastanesi, 4 Ağustos'ta sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmıştı. Yaşlıların kaldığı bölümde çıkan yangında bir facia atlatılmış, 104 hasta yara almadan kurtulmuştu.
YUVANİDİS'TEN TEŞEKKÜR
Balıklı Rum Hastanesi vakfı başkanı Konstantin Yuvanidis yangının ardından SABAH Gazetesi'nen Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu. Yangında ve daha sonrasında gösterdiği ilgi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yuvanidis, bütün siyasi parti liderlerinin kendisini aradığını ancak sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aramadığını belirtti.
İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başjkanı İmamoğlu'nun sözlerine de tepki gösteren Yuvanidis şunları söyledi: Mağdur olan biziz, yangından zarar gören de biziz. O kadar üzüntü ve kargaşa içinde ilk gün teşekkür etmeyi unutmuştuk. Sonra hemen düzeltip, teşekkür ettik. İtfaiye Başkanı'na teşekkür ziyaretine gittim ama bir kare fotoğraf çektirip sosyal medyaya koymadım. Yani bu olaydan pay çıkarmaya gerek yok ki. Yangın üzerinden kimse şov yapmamalı bence. İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı, her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenmeli.
İMAMOĞLU'NDAN KABADAYILIK DERSİ
Gazetedeki röportajın ardından İmamoğlu kameraların önünde Yuvadasi arayarak adeta kabadayılık yaptı.
Ekrem İmamoğlu'ndan 'kabadayılık' dersi! Önce azarladı sonra tehdit etti: Yuvanidis'i böyle hedef gösterdi
Yuvanidis'in sözlerini çarpıtarak konuşan İmamoğlu, vakıf başkanını açıkça hedef gösterdi.