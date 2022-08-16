Son dakika: Üstün Dökmen’in kadın versiyonu! Köhne zihniyet kafalarında hala yaşıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in psikolog unvanı ile insanları dış görünüşüne göre kategorize ettiğini belirterek, "Hem kategorize ediyor hem de empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik. Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiye'sinde yeri yok, olamaz" ifadelerine yer verildi.