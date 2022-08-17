CHP İzmir il yönetiminde tüm dengeler alt üst oldu! Menderes’e başkan dayanmıyor

Menderes'te sular durulmak bilmiyor. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süreyle görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan "Başkanvekili" seçimi sürecinde, CHP İlçe Başkanı Ahmet İşler'in desteklediği Mustafa Akın, aday gösterilmemesi üzerine partiden istifa etmişti. Görevdeki Başkanvekili Erkan Özkan'ı destekleyen Mustafa Kayalar ile ters düşen İlçe Başkanı Ahmet İşler de istifa etti.
Soldan sağa: İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar,
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, istifa eden CHP Menderes İlçe Başkanı Mustafa İşler
İL YÖNETİMİNİN KARARINA UYMAMIŞTI
Başkanvekilliği seçiminde kartların açık oynanması, Kayalar ve İşler'in farklı isimleri desteklemesi, İl yönetimini de kızdırmıştı. Meclis üyeleri arasında yapılan temayül yoklamasında öne çıkan Erkan Özkan ile seçime giren CHP, seçimi kazanmıştı. Ancak temayül yoklamasından Erkan Özkan adı çıktığı halde İşler'in bu karara uymak yerine, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akın'ı aday olarak öne sürmesi üzerine İl yönetiminin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu gelişmelerin ardından, İl yönetiminin Ahmet İşler'i görevden alma yoluna gitme ya da yönetimin düşmesi için toplu istifa yöntemini devreye sokmayıp, istifasını istediği iddia edildi. İstifa baskısının artması üzerine dün Ahmet İşler'in İl Başkanlığı'na istifasını verdiği öğrenildi. Kulislerde, İl yönetiminin Menderes'e atama yapmayacağı, yönetim kurulunun kendi arasında başkan seçeceği konuşuluyor. Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kırbıyık'a verilmesi bekleniyor.
AHMET PALA'DAN SONRA DİKİŞ TUTMADI
CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler, görevi bırakmasıyla birlikte, 2019 yılından bu yana ilçede başkanlıktan ayrılan beşinci başkan oldu. Ahmet Pala'nın 12 Mart 2018'de, 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adayı olmasıyla başlayan başkanlık görevi değişimi, merhum Turgay Güler ile devam etmişti. Hastalığının ilerlemesi sonucu 21 Şubat'ta istifa eden Güler'in yerine, Gizem Ergün koltuğa oturdu. Daha sonra seçilerek gelen Gizem Ergün de koltuğu bırakınca, 3 Eylül 2020'de Kemal Koç İlçe Başkanı oldu. Kemal Koç'un yönetiminin, toplu istifalarla 8 Eylül 2021'de düşmesi sonucu, geçici olarak Muammer Karabacak göreve getirildi. Ahmet İşler, 20 Kasım 2021 tarihinde yapılan genel kurulda İlçe başkanı seçilmişti.