CHP İzmir il yönetiminde tüm dengeler alt üst oldu! Menderes’e başkan dayanmıyor



Soldan sağa: İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar,

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, istifa eden CHP Menderes İlçe Başkanı Mustafa İşler

İL YÖNETİMİNİN KARARINA UYMAMIŞTI

Başkanvekilliği seçiminde kartların açık oynanması, Kayalar ve İşler'in farklı isimleri desteklemesi, İl yönetimini de kızdırmıştı. Meclis üyeleri arasında yapılan temayül yoklamasında öne çıkan Erkan Özkan ile seçime giren CHP, seçimi kazanmıştı. Ancak temayül yoklamasından Erkan Özkan adı çıktığı halde İşler'in bu karara uymak yerine, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akın'ı aday olarak öne sürmesi üzerine İl yönetiminin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu gelişmelerin ardından, İl yönetiminin Ahmet İşler'i görevden alma yoluna gitme ya da yönetimin düşmesi için toplu istifa yöntemini devreye sokmayıp, istifasını istediği iddia edildi. İstifa baskısının artması üzerine dün Ahmet İşler'in İl Başkanlığı'na istifasını verdiği öğrenildi. Kulislerde, İl yönetiminin Menderes'e atama yapmayacağı, yönetim kurulunun kendi arasında başkan seçeceği konuşuluyor. Başkanlık görevinin Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kırbıyık'a verilmesi bekleniyor.