CHP Menderes karıştı...İlçe başkanı adayını açıkladı yönetimi karşı çıktı!

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından yargı süreci tamamlanana kadar görevden uzaklaştırmasının ardından CHP Menderes ilçe örgütünde koltuk kavgası başladı. Kayalar'dan boşalan koltuğa kimin oturacağı merak konusu olurken İlçe başkanı Ahmet İşler'in son çıkışı zaten gergin olan ortamın daha da gerilmesine neden oldu. İlçe Başkanı Ahmet İşler ile CHP İlçe yönetimini karşı karşıya getiren olay edinilen bilgiyi göre önceki gün gerçekleşti. Yönetimi toplayan CHP İlçe Başkanı Ahmet İşler edinilen bilgiye göre yönetim kurulu üyelerini toplantıya çağırdı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda iddiaya göre İşler, "Adayımız Mustafa Akın. Mustafa Kayalar artık yok. Karar verme yetkisi yok. Bir hükmü yok" dedi.



Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Akın

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

İşler'in bu sözleri yönetim kurulu toplantısında gerginliğe neden oldu. Bazı ilçe yöneticileri İşler'in açıklamasına tepki göstererek; "Sen kime danışarak böyle bir karar aldın. Mustafa Kayalar sayesinde o koltukta oturuyorsun. Bize aday ismi dayatamazsın." çıkışında bulunduğu öne sürüldü. Sert tartışmaların yaşandığı yönetim kurulu toplantısı sonrası CHP İl yönetimi alarma geçti. Menemen'den sonra Menderes'i de AK Partiye kaptırmak istemeyen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte apar topar Menderes'e gitme kararı aldı.

SOYER VE YÜCEL APAR TOPAR MENDERES'E GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre; CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bugün Menderes'e gidip belediye meclis üyeleriyle görüşmesi bekleniyor. Soyer ve Yücel meclis üyelerine, "Kim aday olsun", "Siz aday olmazsanız kimi aday olarak görmek istersiniz" diye soracak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bir değişiklik olmazsa Cumartes günü İzmir'de olacağı öğrenildi.

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI

Öte yandan CHP kulislerinde şu ana kadar üç isim öne çıktı. İlçede esnaflık yapan aynı zamanda başkan yardımcılığı yapan Mustafa Akın, aday olmak istediğini açık bir şekilde ilan etti. Diğer başkan yardımcısı Erkan Özkan ise yakın çevresine, "Görev verilirse ve bir uzlaşı olursa görevden kaçmam" dediği ifade edildi. Fatma Ekicioğlu'nun da adaylık için nabız yokladığı sızan bilgiler arasında.



CHP Meclis Üyesi Erkan Özkan



CHP Meclis Üyesi Fatma Ekicioğlu

AK PARTİ'DE STRATEJİ BELLİ OLACAK

AK Parti'de ise başkanvekilliği seçimi öncesi hareketlilik yaşanıyor. Bir grup partilinin "Aday çıkarmayalım" görüşünü savunurken diğer bir grubun, "Aday çıkarılım. Seçimi almak için uğraşalım" görüşünü savunuyor. Şuan için Cemil Az ismi öne çıkmış durumda. Keayalar'dan boşalan koltuğa kimin oturacağını belirlemek için 18 Temmuz Pazartesi günü Menderes Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili Gürsel Rüzgar başkanlığında toplanacak. Meclis üyeleri arasında yapılacak gizli oylamadan yeni başkan vekili belirlenecek. CHP'nin 15 AK Parti'nin 8 MHP'nin de 1 üyesinin bulunduğu mecliste kimin başkan seçileceği merak konusu.