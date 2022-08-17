CHP’li Engin Özkoç’tan İmamoğlu’nun fonladığı gazetecilere gözdağı: Aleyhimize konuşanları özellikle not ediyorum...

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimine bir yıldan daha az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, 6'lı masa henüz adayını belirleyemedi. Adaylık şansını Karadeniz turu sonrası yaptığı, 'Vız gelir tırıs gider' sözleri ve İstanbul'u vuran sel sırasında Muğla'da tatilde olması ile azaltan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine de vazgeçmiş değil. İttifakın adayı olmak için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri de sürüyor. İmamoğlu'nun fonladığı medya ile CHP Genel Merkezi'nin fonladığı medya arasında şu sıralar bilek güreşi yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinden olan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İmamoğlu'nun fonladığı medyaya sosyal medya paylaşımı ile gözdağı verdi. Özkoç, CHP'yi eleştiren İmamoğlu destekçisi medyaya, 'Not alıyoruz' ifadeleri ile uyarıda bulundu.
ENGİN ÖZKOÇ: CHP ALEYHİNE KONUŞANLARI NOT EDİYORUM
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yine çok tartışılacak bir paylaşım yaptı. Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak "biz de sizdeniz" diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam…" sözleri ile gözdağı verdi.
Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak "biz de sizdeniz" diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam…— Engin Özkoç (@enginozkoc) August 16, 2022
MESAJ İMAMOĞLU'NUN FONLADIĞI GAZETECİLERE Mİ?
Özkoç'un bu paylaşımı kısa sürede çok konuşuldu. Özkoç'un, adeta fişleme yaptığını ilan etmesi ile gözler İmamoğlu'nun fonladığı medya gruplarındaki gazeteci ve yazarlara çevrildi. Özkoç'un bu yazar ve gazetecilere gözdağı vermek için tweet attığı yorumları yapıldı.
FONDAŞ MEDYA SAVAŞI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bütçesini kendi PR ve tanıtım çalışmaları için kullanırken, destekçisi olan medyaya da büyük para akışı sağlıyor. İmamoğlu'nun desteklediği medya, Cumhurbaşkanı adaylığı için sık sık İmamoğlu ismini öne çıkarıyor. İmamoğlu destekçisi medyanın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ara ara 'Alevilik' üzerinden mesaj vermesi de dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun mezhebi nedeniyle aday olsa da kazanamayacağı yönünde yazılar dikkat çekiyor.
CHP Genel Merkezi'nin desteklediği kanallar ise İmamoğlu'nun adaylık şansının kalmadığını sık sık köpürtüyor. CHP Genel Merkezi'nin fonladığı medya Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ismini öne çıkarıyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyelerce Tele1, KRT ve Halk TV'nin maaşa bağlandığını açıklamıştı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu durumu inkar edememiş, hizmet bedeli karşılığında alınan ücret değerlendirmesinde bulunmuştu.