CHP’li Engin Özkoç’tan İmamoğlu’nun fonladığı gazetecilere gözdağı: Aleyhimize konuşanları özellikle not ediyorum...

FONDAŞ MEDYA SAVAŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bütçesini kendi PR ve tanıtım çalışmaları için kullanırken, destekçisi olan medyaya da büyük para akışı sağlıyor. İmamoğlu'nun desteklediği medya, Cumhurbaşkanı adaylığı için sık sık İmamoğlu ismini öne çıkarıyor. İmamoğlu destekçisi medyanın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek için ara ara 'Alevilik' üzerinden mesaj vermesi de dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun mezhebi nedeniyle aday olsa da kazanamayacağı yönünde yazılar dikkat çekiyor.

CHP Genel Merkezi'nin desteklediği kanallar ise İmamoğlu'nun adaylık şansının kalmadığını sık sık köpürtüyor. CHP Genel Merkezi'nin fonladığı medya Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ismini öne çıkarıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyelerce Tele1, KRT ve Halk TV'nin maaşa bağlandığını açıklamıştı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu durumu inkar edememiş, hizmet bedeli karşılığında alınan ücret değerlendirmesinde bulunmuştu.