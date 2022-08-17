Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan





Daha büyük yüz ölçüme sahip bu alanda ise toplam 43 bin 124 adet bağımsız birim inşa edilecek. Böylece her iki alanda toplam 60 bin konut inşa edilmiş olacak ve yaklaşık 300 bin kişi daha yeni, güvenilir ve yeşille iç içe akıllı şehirde yaşamaya başlayacak.