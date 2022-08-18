Atatürk maskeli FETÖ’cü troll Ahmet Tepe deşifre oldu

TÜM BAĞLANTISI ÇÖZÜLDÜ

Trol Twitter hesabı ile bağlantılı mail adresini de belirleyen bilişim uzmanları, bu mail adresine Almanya IP adresinden erişim sağlandığını tespit etti. FETÖ'cü Ahmet Tepe'nin, belirlenen IP adresini kullanarak zaman zaman e-Devlet üzerinden kendisine ait bilgilere erişim sağladığı da belirlendi.