Bakan Soylu’dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Elbette dönecekler

Bakan Soylu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Alevilerin sorunlarını ve Cemevlerine ilişkin düzenlemelere ilişkin de konuşan Bakan Soylu Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine dönüş süreciyle ilgili de önemi açıklamalarda bulundu.

"BATI İLE DOĞU ARASINDA KÖPRÜYÜZ"

Ülkemizin stratejik açıdan önemli bir konumda yer aldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Batı ile Doğu arasında köprüyüz. Büyük bir medeniyetin devamıyız. Oradan gelen kültürleri kendi içinde harmanlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"SUNNİ İLE ALEVİ ARASINDA OLUŞTURULMAK İSTENEN SÜREÇ BU"

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "'Bu Anadolu coğrafyasında bir tedirginlik haline döndürebilir miyiz?' diye uğraşıldı. Cemevlerine yapılan saldırıdan da beklenen buydu. Kürtler ile Türkler arasında oluşturulmak istenen süreç buydu. Sunni ile Alevi arasında da oluşturulmak istenen süreç bu."

"ABD PYD'YE NEDEN YARDIM ETTİ"

Son 3 yılda ABD PYD'ye niye yardım etti? Acaba Türkler ile Kürtler arasında bir şey oluşturabilir miyiz? diye bir tablo oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu zayıfsanız yerseniz. Türkiye'nin 21. yüzyıldan önceki tablosu buydu. Kahramanmaraş olaylarının Çorum olaylarının Türkiye üzerine biçimlendirilmeye çalışıldığını herkes biliyor.

"ALEVİ KAYMAKAMIMIZ VAR"

Türkiye, Alevi-Sunni çatışmasıyla zayıflatılmaya çalışıyor. Alevi Kaymakamımız var. Babası Alevi Dedesi olan emniyet müdürümüz var. Özbek Türkü valimiz var. Son zamanlara kadar Alevi valimiz vardı. Yine olacaktır. Biz liyakatlerine göre mi bakacağız yoksa kimliklerine göre mi bakacağız.

"ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA 7 TANE ÇALIŞTAY YAPTIK"

7 tane çalıştay yaptı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türkiye. 2018 yılında Alevi meselesini ve Bektaşi meselesini seçim beyannamesine koyduk. İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na talimat verildi. Elazığ'daki depremde cemevlerine ziyarette bulunduk. Bizi öyle bir karşıladılar ki. Biz de orada ne yapıyorsak onlara da aynı şekilde yardımda bulunduk. 'Siyaset hiç konuşmayacağız. Depremdeyiz bizden ne istiyorsanız onu yapacağız' dedik.

"5 BİN 600 TALEBİ KARŞILADIK"

Kültür Bakanlığı yetkilileri ile İçişleri Bakanlığımız bir araya geldik. İki bakanlığımızda görevli arkadaşlar 1590 Cemevine adım adım gittler. 8 bin 740 talep topladılar. Bu taleplerin 5 bin 600 talebini karşladık. Bunların içinde yollar var, cemevleri var. Önümüzdeki ay içerisinde yeni yapılan Cemevleriyle ilgili bir toplu açılış planlanıyor."

"SIĞINMACILAR ELBETTE DÖNECEKLER"

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, süreçlerden ayrı bir düşünce içinde olamayız. Bu insanlar kendi ülkelerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi dönebilirler? Türkiye uzun zamandır bu süreci de bir politikayla yönetiyor. " dedi.

"ÜLKEMİZDE 3 MİLYON 350 BİN SURİYELİ SIĞINMACI VAR"

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı var. 1 milyon 400 bin de ikametli var. 517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü. Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapısını da hazırlıyoruz. 1 milyon 20 bin kişiye sosyal uyum eğitimi verildi. Güvenli geri dönüşün alt yapısını hazırlıyoruz. Suriye'deki 9 bölgede 100 metrekareye kadar konutlar yapıyoruz. Bu bölgelere gitmeyi isteyenler için talep toplayama başlayacağız. Bu yıl Suriyelerin tam dönüşünü sağlamaya başlayacağız. Araştırmaya göre Suriyelilerin yüzde 70'i ülkelerine geri dönmek istiyor"

"120 BİN SURİYELİ OY KULLANABİLECEK"

Bakan Soylu, oy kulanacak Suriyeli sayısına ilişkin, "211 bin 908 Suriyeliye vatandaşlık verildi. 120 bini de oy kullanacak." ifadelerini kullandı.