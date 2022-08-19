Bakan Soylu'dan Suriyeli sığınmacılar açıklaması: Elbette dönecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki sığınmacılar hakkında konuştu. Bakan Soylu, Suriyelerinin yüzde 70'inin ülkelerine geri dönmek istediğini belirterek "Bu yıl sonu itibarıyla gitmeye başlayacaklar. Elbette dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi dönebilirler? Türkiye uzun zamandır bu süreci de bir politikayla yönetiyor" dedi.