BELTUR’da mide bulandıran görüntü! Islak hamburgerin içinden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Küçükyalı Beltur'a giden vatandaş, sipariş ettiği hamburgerin içinden plastik eldiven çıkınca büyük şok yaşadı.
İÇİNİ AÇINCA ŞOKE OLDU
Verdiği sipariş karşısında şoka uğrayan vatandaş o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Yaşanan rezaletin ardından İBB'den hiçbir açıklama yapılmadı.
İBB'ye bağlı BELTUR’da skandal! Hamburger yiyen kişinin yemeğinden eldiven çıktı | Video
İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ O TEPKİLER;
@Kahtaniii; Be ne rezilliktir...
@AylaTekinal; İBB'den yiyorsa her şeyi midesi kaldırması lazım. Atların akıbeti hala belirsiz...
@sametbedirr: İğrenç yaa... Her şeyi mi insan rezil eder. Eline ayağına bulaştırır yaaa...
@gazettadellogot; Tiksindim resmen...