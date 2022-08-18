CHP Menderes’de sular durulmuyor! Meclis üyesini belediye önündeki meydanda yumrukladı

CHP Menderes'te sular bir türlü durulmuyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınmasının ardından ilçede yaşanan gerilim giderek artıyor.
SEÇİMDEN BİR GÜN SONRA GELİNİ İŞTEN ÇIKARILDI
Edinilen bilgiye göre, geçmişte Anavatan Partisi ilçe başkanlığı görevinde bulunan Tekin Uslu, CHP üyesi olduktan sonra, çeşitli dönemlerde okullar sorumlusu olarak seçim çalışmalarına katkı koydu. 2019 yerel seçimlerinde de Mustafa Kayalar'ın seçim çalışmasına tam destek verdi.
18 Temmuz'da yapılan "Başkanvekili" seçiminde, Mustafa Akın'ı destekleyen Tekin Uslu, seçimden bir gün sonra, İmar Müdürlüğü'nde iki aydır görev yapan gelini İrem Uslu'nun işten çıkarıldığını öğrendi. Lojistik öğrenimi gören İrem Uslu'nun işten çıkarma yazısında belediye şirketi Cumaovası A.Ş. Başkanı CHP'li Meclis üyesi Hasan Ali Kara ile yardımcısı CHP'li Meclis üyesi Halil Şen'in imzasının olduğu öğrenildi. Halil Şen ile seçim günü tartıştığı öne sürülen Tekin Uslu, iddiaya göre gelininin işten çıkarılmasının ardından yaşananlara tepki gösterip ertesi gün, parti üyesi olan eşi ve geliniyle birlikte CHP'den istifa etti.
HALİL ŞEN'İN, İLK YUMRUKTA KAYALAR'IN AYAKLARINA DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ
Dün öğle saatlerinde Tekin Uslu ile belediye meclis üyesi Halil Şen, belediye meydanında karşılaştı. İddiaya göre Uslu, gelininin işten çıkarıldığına ilişkin tebligatta imzası bulunan CHP'li meclis üyesi Halil Şen'e yumruk attı. Aldığı darbe sonucu Şen yere düşerken taraflar arasında arbede çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre olay sırasında Şen'in yanında görevden alınan belediye başkanı Mustafa Kayalar da vardı. Bu arada, Mustafa Akın'ın işe aldığı çok sayıda personelin ya işten çıkarıldığı, ya da temizlik işleri başta olmak üzere çeşitli birimlere gönderildiği iddia edildi.