CHP Menderes’de sular durulmuyor! Meclis üyesini belediye önündeki meydanda yumrukladı

HALİL ŞEN'İN, İLK YUMRUKTA KAYALAR'IN AYAKLARINA DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dün öğle saatlerinde Tekin Uslu ile belediye meclis üyesi Halil Şen, belediye meydanında karşılaştı. İddiaya göre Uslu, gelininin işten çıkarıldığına ilişkin tebligatta imzası bulunan CHP'li meclis üyesi Halil Şen'e yumruk attı. Aldığı darbe sonucu Şen yere düşerken taraflar arasında arbede çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre olay sırasında Şen'in yanında görevden alınan belediye başkanı Mustafa Kayalar da vardı. Bu arada, Mustafa Akın'ın işe aldığı çok sayıda personelin ya işten çıkarıldığı, ya da temizlik işleri başta olmak üzere çeşitli birimlere gönderildiği iddia edildi.