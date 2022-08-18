Halk TV’nin yeni yalanı ellerinde patladı! Düzeltmek zorunda kaldılar…

Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve terfi kararlarına göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Ordulu Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, Tuğgeneralliğe terfi etti. Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN YEĞENİ İFTİRASI!

HALK TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" adlı programda ise İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atanan Uğur Özmen'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğu iddia edildi.

Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti.

YALAN ORTAYA ÇIKINCA SADECE METNİ DÜZELTTİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise bu iddianın gerçek olmadığı açıklarken, bu haberin onlarca site tarafından yayınlanmasına neden olan HALK TV sadece haber metninde değişikliğe gitti.

ÇOĞU SİTEDE HALA YAYINDA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sürekli olarak hedef gösteren HALK TV'nin bir yalanı daha ifşa olurken, SOL TV ve Gerçek Gündem gibi sitelerde bu yalan haber hala yayınlanmaya devam ediyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Gazeteci Burak Orhan şu açıklamalarda bulundu:

Halk TV son atamalarda jandarmada tuğgeneral olan bir komutanımızın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın yeğeni olduğu yalanını paylaşmıştı Bu iddia yalandı. Dün sosyal medyada haberin yalan olduğunu paylaşınca Seyhan Avşar beni aradı düzelteceğini söyledi.

"ALİ ERBAŞ AMERİKAN HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRÜYOR YALANI"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ BULUNMUYOR

Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdüğünü açıkladı.

İŞTE YALAN VE İFTİRANIN DİYALOGLARI

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yalan ve iftiraları Halk TV'ye şöyle yansıdı:

Ayneşur Arslan: "Ali Erbaş, bildiğim kadarıyla da ne denir? Paralı daha doğrusu yüksek fiyatlı bir hastanede"

Emin Çapa: "Ülkenin en pahalı hastanesi."

Ayşenur Arslan: "Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor."

Emin Çapa: "Rabbim, 'Amerikan Hastanesi' demiştir. Biliyorsun daha önce de Rabbimiz, 'Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri' demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerleri Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler. Herkes keşke orada olabilse… Keşke… Ama şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor."

Ayşenur Arslan: "Hakikaten şehir hastanelerinde ne oluyor, napıyor?"

Emin Çapa: "Kimse gitmiyor, herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor."

Ayşenur Arslan: "Erbaş, hiç aklımızdan çıkmayacak olan Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor."