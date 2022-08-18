Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK’nın önemli isimleri de var





PKK'NIN TJA ÇUKUROVA SORUMLUSUDA SIĞINMA TALEP ETTİ

Video da yer alan Seher Kadiroğlu'nun, PKK/KCK terör örgütünün kadın çatı yapılanması olan "Tevgera Jinen Azad Kadın Hareketi" (TJA) Çukurova bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Parti Meclisi Üyeliği ve sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı. PKK/KCK terör örgütüne yardımcı yapıların organizesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı tespit edilen Kadiroğlu'nun, KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı ve OHAL Komisyonuna yaptığı başvurudan ret cevabı aldığı öğrenildi. Kadiroğlu hakkında, "Terör örgütünün propagandasını yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme (görevli memura mukavemet)", "kasten yaralama", "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından kaydı bulunuyor.