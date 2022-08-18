Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK’nın önemli isimleri de var

Bir grup kaçak, mısır tarlasında çektikleri video ile Yunanistan'dan sığınma talep etti. Söz konusu video, sosyal medya platformu Twitter'da Özgür Medya "@Ozgurmedya_TR" isimli ve kullanıcı adlı hesap üzerinden, "Çok ACİL yayalım lütfen" ifadeleri kullanılarak paylaşıldı. Video içerisinde yer alan ve Yunanistan'dan sığınma talep eden kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi olduğu, haklarında sonuçlanan davalar neticesinde yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
BYLOCKCU KAÇAK SIĞINMA TALEP ETTİ
Türkiye'de haklarındaki davalardan dolayı cezaları bulunan bir grup FETÖcü ve PKK'lı kaçak, Yunanistan'a kaçarak saklandıkları mısır tarlasında bir video çekerek sığınma talebinde bulundu. Söz konusu video Twitter üzerinden yayınlanırken, video da yer alan ve sığınma talep eden Emrah Gökdemir'in FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 20 Temmuz 2017'de tarihinde tutuklandığı, 08 Ocak 2018'de tahliye edildiği öğrenildi.
ARALARINDA SORUMLU DÜZEYDE YÖNETİCİDE VAR
Görüntülerde yer alan Abdulvahap Aygün'ün de, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal destek sağladığı, "Bylock" kullanıcısı olduğu, Bank Asya Genel Müdürlüğü yönetimine "TMSF" tarafından el konulmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere katıldığı bilgisi edinildi.
İFADE VE TEŞHİSLERDE İSMİ GEÇEN KİŞİ DE SIĞINMA TALEP ETTİ
Yine video içerisinde yer alan Ali Ercan'ın, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, "Bylock" kullanıcısı olduğu, ifade ve teşhislerde adının geçtiği öğrenilirken, Ercan'ın "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ercan'ın ayrıca, 675 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı öğrenildi.
ORDUDAN ATILAN FETÖCÜ ASTSUBAY'DA ARALARINDA
Görüntülerde yer alan diğer bir ismin Mikail Tekin olduğu tespit edilirken, Tekin'in FETÖ/PDY mahrem yapılanması içerisinde askeri personel olarak faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edilen astsubaylardan olduğu, ifade ve teşhislerde adının geçtiği ortaya çıktı. KHK ile kamu görevinden çıkarılan Tekin'in, "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.
PKK'LILAR İLE BİRLİKTE GİTTİLER
Aynı telefondan ve peş peşe çekildiği değerlendirilen görüntülerde, mekanın ve görüntü çekilen telefonun aynı olmadı dikkat çekti. Görüntülerde FETÖcülerin yanısıra PKK'lıların da yer aldığı ortaya çıktı.
Video içerisinde yer alan Suat Tunçay'ın hakkında "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydının olduğu ortaya çıkarken, Tunçay'ın PKK/KCK terör örgütüne yardımcı olduğu, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H), BDP ve HDK organizesinde eylem/etkinliklere katıldığı bilgisi edinildi.
PKK'NIN TJA ÇUKUROVA SORUMLUSUDA SIĞINMA TALEP ETTİ
Video da yer alan Seher Kadiroğlu'nun, PKK/KCK terör örgütünün kadın çatı yapılanması olan "Tevgera Jinen Azad Kadın Hareketi" (TJA) Çukurova bölge sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Parti Meclisi Üyeliği ve sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı. PKK/KCK terör örgütüne yardımcı yapıların organizesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı tespit edilen Kadiroğlu'nun, KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı ve OHAL Komisyonuna yaptığı başvurudan ret cevabı aldığı öğrenildi. Kadiroğlu hakkında, "Terör örgütünün propagandasını yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "görevi yaptırmamak için direnme (görevli memura mukavemet)", "kasten yaralama", "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından kaydı bulunuyor.
ÖRGÜTÇÜ İBB'Lİ DE YUNANİSTAN'A SIĞINMAK İÇİN YALVARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), içerisinde bulunan PKK/KCK iltisaklı kişiler geçtiğimiz yılın son günlerinde ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu görüntülerde Yunanistan devletine yalvaran isimlerden birisinin de İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever olduğu tespit edildi. Serbun Yurtsever'in, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğü, örgüt adına eylem yapma arayışında olabileceği, PKK/KCK terör örgütü kırsal yapılanmasında yer almaktayken 2014 yılında teslim olduğu ortaya çıktı.
Yurtsever'in, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunuyor. Görüntülerde yer alan ve Bahar Ürün olduğu tespit edilen kişinin, Özgür Demokratik Kadın Hareketi (ÖDKH) içerisinde ve PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt propagandası yaptığı öğrenildi. Ürün hakkında, "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan kayıt bulunduğu bilgisi edinildi.