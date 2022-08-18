Unutmayacağız

17 Ağustos1999 Depremi'de hayatını kaybedenler Kocaeli ve Yalova'da anıldı. Gölcük'teki programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tek bir kula bile biz 'Nerede bu devlet' dedirtmedik. Devlet eski devlet değil, Türkiye de eski Türkiye değil. Felaketler sonrası başımız eğik olabilirdi. Ne yapacağız biz diyebilirdik. Ama demedik. Ayasofya'nın minareleri gibi başımız dik" dedi. Konuşmalar sonrası deprem şehitleri için Kuran tilaveti okuması ve dua edilmesinin ardından denize karanfil bırakıldı. Yalova'da da sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, anıta karanfiller bıraktı, dua etti.17 Ağustosdepreminde 7 yaşındaki kızını kaybeden anne Satiye Kuş mezarlık ziyaretinde evladıyla son anlarını gözyaşları içinde anlattı: O akşam gece 03.00'e kadar oturduk. Kızım benden saçını toplamamı istedi. Ben de saçını topladıktan sonra onu yatırdım ve bana, "Oh be anne dünya varmış" dedi o sırada deprem oldu ve kızımı son görüşüm oldu.17 Ağustos depreminde 1 yaşındaki bebeği Yusuf ve 10 yaşındaki kızı Büşra'yı kaybeden Semra Yaman "Evlatlarımın eşyalarını bebeğimin emziğini koklayarak hasret gideriyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, aradan geçen 23 yıla rağmen acıları hiç dinmeyen yakınlarının hüznünü yürekten paylaşıyorum. Bir daha aynı trajedilerle sınanmamak için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz." ANKARA