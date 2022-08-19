CHP medyasının maskesi düştü; Milli medyayı itibarsızlaştırmaya çalışan itibarsızlar!

KAMUOYU OBJEKTİF OLMADIKLARINI ÖĞRENDİ

Gazeteci Murat Özer ise, "Muhalif medyanın çok uzun zamandır, büyükelçiliklerden ve yurt dışından fonlandıklarını biliyorduk. Şimdi bizzat muhalefet partileri tarafından da fonlandığını öğrenmiş olduk. Kendilerini, objektif, tarafsız ve bağımsız gazeteci olarak lanse edenler aslında hiçte öyle olmadıklarını biz zaten biliyorduk ama kamuoyu da öğrenmiş oldu." diye konuştu.