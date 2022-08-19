Son dakika: HDP’nin 6’lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte PKK-HDP ilişkisi

Terör örgütü PKK'dan 2018 yılında 4 terörist ile birlikte kaçarak teslim olan örgütün sözde özel kuvvetler mensubu ve Metina karargahında görevli Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı davadaki bomba ifadeleri HDP kapatma davasına delil oldu. Ovalıoğlu'nun HDP'nin iç tüzüğünün Metina'daki örgütün Türkiye masasında görevli 3 terörist tarafından yazıldığını gördüğüne dair verdiği ifade Anayasa Mahkemesine ek delil olarak gönderildi.
6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani Olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 sanığın yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, soruşturma dosyasının "ABC123" koduyla gizli tanığı olan ancak kimliğini deşifre eden terör örgütü üyesinin ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.
"PKK-HDP İŞBİRLİĞİNİ BELGELEDİ"
Soruşturma aşamasında örgütle ilgili çok önemli bilgiler veren gizli tanık, Kobani Davasındaki duruşmada kimliğini deşifre etme kararı aldı. 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, kendisinin "ABC123" kodu verilen gizli tanık olduğunu, örgütün sözde özel kuvvetler biriminden kaçtığı için PKK'nın hakkında infaz kararı aldığını, kimliğini de saklamasının artık anlamı kalmadığını ifade ettikten sonra PKK-HDP ilişkisiyle ilgili birebir Metina'da tanık olduğu olayları anlattı.
HDP 6'lı masaya açıktan ortak olabilmek için son günlerde 'PKK ile hiçbir ilişkimiz yok' çıkışları ile gündeme geliyordu
"HDP'NİN İÇ TÜZÜĞÜ METİNA'DA YAZILDI"
PKK terör örgütünde 2014 yılında KCK Türkiye masası ve Kuzey merkez koordinasyonu olarak bilinen Metina'daki karargahta şoför olarak görev aldığını belirten Merdan Rüştü Ovalıoğlu HDP'nin iç tüzüğünün örgütün görevlendirildiği isimler tarafından yazıldığını anlattı. SABAH'ın ilk kez duyurduğu tanığın ifadeleri HDP'lileri bir kez daha zora soktu. PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanın sanığın Kobani davasında tanık olarak verdiği ifadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anayasa Mahkemesindeki HDP'nin kapatılması davasına ek delil olarak gönderildi.
"HDP'NİN İÇ İŞLEYİŞİNİN YAZILIŞINA BEN TANIK OLDUM"
Tanık Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu Kobani Davasında, "HDP'nin iç işleyişinin dahi Zerrin, Zafer ve Garzan'ın da dahil olduğu bir grup tarafından yazıldığına ben tanık olmuştum. Yani HDP'nin iç işleyişi dahi örgüt tarafından belirleniyordu. Yani iç kurumlan, merkez kurumları, işte parti meclisi olsun, milletvekilleri olsun, hepsi dahil benim içerisinde o zaman şoförlük yaptığım komite, karargah tarafından belirlenmekteydi.
Hatta o süreçte biz Kandil'deyken, yani daha sonraki süreçte Kandil'deyken, yine HDP'nin seçim çalışmaları, seçim pratikleri, milletvekilliği, milletvekili adayları, aynı şekilde parti meclisi, MKYK orada belirlendiğini, liste gönderildiğini, hatta Selahattin'in de buna itiraz, sürekli itiraz etmesinden kaynaklı da, Selahattin ile örgüt arasında bir anlaşmazlık olduğunu duymuştum. Bütün HDP'nin iç işleyişi ve yapısı örgüt tarafından belirleniyor" demişti.