Akşener’in her ziyareti olaylı! Vatandaşa tahammülü yok

İstanbulEsenyurt'a giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine vatandaşla tartıştı. Daha önce de Rize, Trabzon, Bartın, Ordu, Yalova, Bingöl, Erzincan ve Niğde ziyaretlerinde olay çıkaran Akşener, bu defa vatandaşa "yalancısın" diyerek tepki gösterdi. Kendisi ile görüşmek isteyen bir vatandaşa, 'Yalancısın' diye bağıran Akşener'in tepkisinin ardından olaya karışan korumalar, vatandaşı Akşener'in yanından apar topar uzaklaştırdı. Bu esnada vatandaş ile korumalar arasında arbede yaşandı. Akşener'in yaşadığı diğer olaylar şöyle:Akşener'in, Rize İkizdere'de esnaf ziyaretinde bir grup vatandaşla arasında gerginlik çıktı. Akşener, ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. İkizdere'den ayrılan Akşener, ziyaret için gittiği Çayeli ilçesinde de vatandaşlarla tartıştı.Kumluca beldesine gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaşın, "Sen Kılıçdaroğlu ile kol kola giriyorsun" tepkisiyle karşılaştı. Akşener, "Sen benden helallik almadan ölemezsin" diyerek vatandaşa sert çıktı.Muğla'nın Milas ilçesindeki ziyaretinde Can Özcan isimli vatandaş da Akşener'in taraftarları tarafından darp edildi. Bingöl ziyaretinde Akşener ile konuşmak isteyen şehit ağabeyi Tahir Gümren'e İyi Partili Lütfü Türkkan küfretti. Türkkan'ın şehidin kız kardeşine yönelik sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.