Başkan Erdoğan’ın son bir aylık kritik diplomasi trafiği

Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Erdoğan ile Zelenskiy'nin huzurunda anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmada, Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulması ve Görev Gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmaların birlikte koordine edilmesi imza altına alındı.

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDAKİ TEMASLARI

Başkan Erdoğan, 9 Ağustos'ta Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında da bazı temaslarda bulundu.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud ve Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.