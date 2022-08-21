Başkan Erdoğan’dan 2023 mesajı: Muhalefet Türkiye’nin geçmişi biz geleceğiyiz





TOPLU İĞNE BİLE ÜRETEMİYORDU

Onlar Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini üretmekle övünen bir Türkiye'ydi. İstiklal ve istikbalimizi garanti altına alan Türkiye inşa ettik. Bu ülke toplu iğneyi bile üretemiyordu. Şimdi İHA, SİHA ve Akıncı'larımız var. Teröristleri bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bu da terör örgütleri ve Bay Kemal'i rahatsız ediyor. Deprem kuşağında olan ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını dönüştürerek insanlarımızı daha güvenli evlere kavuşturan bir Türkiye inşa ettik. İzmir, Bergama, Bornova ne haldeydi? Aylar içerisinde buraları yeniden ayağa kaldırdık. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca enkaza bile ulaşamayan ülkeydi.



DÜNYA BARIŞINI TESİS EDİYORUZ

Bizler; siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle, dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde kendi çıkarlarını kararlılıkla savunan, kendi vatandaşlarının güveni, dostlarının umudu haline gelmiş bir Türkiye inşa ettik. 2 gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz.



DOSTLARIN YÜREKLERİ FERAHLASIN

Onlara da gereken dersi Manisa, 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Merhum Özal'ın deyimiyle çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mukayese etmekten dahi aciz olanların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve taahhüdümüz var. Hedefimiz ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır. Manisa'dan öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Dostlarımızın yürekleri ferahlasın. Düşmanlarımızın kalpleri daralsın.