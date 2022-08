Başkan Erdoğan’dan 2023 mesajı: Muhalefet Türkiye’nin geçmişi biz geleceğiyiz

AŞK İLE KOŞAN YORULMAZ

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için tahkim ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık. Bu kadro milletine âşık. Biz 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük.



ESKİ TÜRKİYE'Yİ VAAT EDİYORLAR

Dünyanın kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Aşkımızdan dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertçisiyiz. Biz, Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceğiyiz. Biz milletimizin sadece hizmetkârı değil umuduyuz. Biz, ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz. Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yıkma, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar.



EŞİT BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK

Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Biz her vatandaşımıza şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa ettik. Türkiye sağlam girenin hasta çıktığı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir kutu ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi. Savaş Ay'ın programında, Bay Kemal yanında kuzu kuzu oturuyordu. Savaş Ay, sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal, SSK'nın başındaydı. Ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına attı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devlet yönetiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi, oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kâbusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik.