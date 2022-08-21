Balıkesir Edremit'te CHP'li Belediye tarafından kitap fuarı düzendi. Fuar çerçevesinde ise çeşitli konferanslar tertiplendi. Bu konferanslarda Başkan Erdoğan'a yönelik çeşitli hakaret içerikli ifadeler kullanıldı. Ulaşım ile ilgili konferanslardan birisinin konuşmacısı AK Parti eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı idi. Ilıcalı konuşmasına başlarken Başkan Erdoğan'a yönelik hakarete varan ifadelere tepki gösterdi. Bu tepkisi konferansı izleyenleri rahatsız etti. Islıklayanlar olunca Ilıcalı,"Tahammülünüz bu mu, demokrasi anlayışınız bu mu. Ne kadar ayıp"diyerek karşı tepki verdi.

Edremit’te rezalet! Mustafa Ilıcalı tepki gösterip ayıpladı | Video



Mustafa Ilıcalı yaşadıklarını SABAH'a şöyle anlattı:



Edremit Belediyesi'nin davetlisi olarak Ulaşım konulu konferansa katılmak üzere ilçeye gittim. Benden önceki konuşmacılar Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulundular. Ben kürsüye çıkınca Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlere gerekli cevabı verdim. Sözlü kavga çıktı. Altta kalmadım. Polis kameraya çekmiş herşeyi, tespit etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, CHP'li başkanlar ve aşırı sol taraftarları vardı. Tahammülsüz bu insanların demokrasi anlayışını vatandaşlarımız görsün."