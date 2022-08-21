Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
Edremit’te rezalet! Mustafa Ilıcalı tepki gösterip ayıpladı | Video 21.08.2022 | 18:12
02:50
00:24
04:47
04:12
Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı | Video 21.08.2022 | 14:05
02:14
Merdivenlerde oturan gence darp ve gasp kamerada 21.08.2022 | 14:04
02:44
Çamlıca Kulesi 788 binden fazla ziyaretçi ağırladı | Video 21.08.2022 | 14:04
01:51
Casinoya çevrilen villaya kumar baskını | Video 21.08.2022 | 12:27
02:19
02:25
Kadıköy’de boks maçını aratmayan kavga kamerada | Video 21.08.2022 | 11:46
01:35
Esenyurt’ta trafikte sopalı maganda dehşeti kamerada | Video 21.08.2022 | 11:47
01:42
Kayıp kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı | Video 21.08.2022 | 09:44
03:03
Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2022 | 09:03
03:36
01:15
02:20
00:34
Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video 20.08.2022 | 21:11
01:32
Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.08.2022 | 17:00
00:51
00:56
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2022 | 16:09
Edremit’te CHP’li belediyece düzenlenen kitap fuarında konferansa katılan bazı konuşmacılar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarete varan ifadeler kullandı. Sonraki oturumda kürsüye çıkan AK Parti eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise Başkan Erdoğan için kullanılan ifadelere tepki gösterdi. İzleyiciler ıslık çalınca Ilıcalı, “Tahammülünüz bu mu, demokrasi anlayışınız bu mu. Ne kadar ayıp”diyerek tepkisini sürdürdü.