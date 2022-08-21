Video Yaşam Edremit’te rezalet! Mustafa Ilıcalı tepki gösterip ayıpladı | Video
Edremit’te rezalet! Mustafa Ilıcalı tepki gösterip ayıpladı | Video

Edremit’te rezalet! Mustafa Ilıcalı tepki gösterip ayıpladı | Video

21.08.2022 | 18:12

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Edremit’te CHP’li belediyece düzenlenen kitap fuarında konferansa katılan bazı konuşmacılar Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarete varan ifadeler kullandı. Sonraki oturumda kürsüye çıkan AK Parti eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise Başkan Erdoğan için kullanılan ifadelere tepki gösterdi. İzleyiciler ıslık çalınca Ilıcalı, “Tahammülünüz bu mu, demokrasi anlayışınız bu mu. Ne kadar ayıp”diyerek tepkisini sürdürdü.

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