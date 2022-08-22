CHP’li belediyeden Türkiye’de görülmemiş atama! Bir adam 22 koltuk

2019 yerel seçimlerinden sonra "Masalarda oturacak yer yok" diyerek, 511 kişinin işine son verip yerlerine 550 işçi alan Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li belediyesinde Türkiye'de örneği görülmemiş bir atama yaşandı.
Belediye Başkanı Hülya Erdem 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladı. Hülya Erdem'in imzasıyla oluşturulan yönetim şemasında diğer 2 başkan yardımcıları Gökhan Yantır ile Mehmet Nas yer almadı. Başkan Hülya Erdem, Bengül'ün daha önce vekaletten yürüttüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü de kendine bağladı.
Vatandaşlar, "Hülya Erdem ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz. Kentin kaderi bir kişiye terkedilemez. O zaman başkan koltuğunu da Ertuğrul Bengül'e bıraksın. Bu kadar müdürlük bir insana verilir mi? Koskoca belediye de müdürlükleri hakkıyla yürütecek liyakat sahibi yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.
İŞTE BAĞLANAN MÜDÜRLÜKLER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Dış İlişikler Müdürlüğü
Basın yayın Müdürlüğü