Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...

Bunlardan biri de boş zamanlarında can kurtaran olarak çalışan Ömer Semiz oldu. Can kurtaran olsa da tatil yapmak istediğini ancak Türkiye şartlarında bunun mümkün olmadığını söyleyen Semiz'in de sosyal medya paylaşımı 'kış tatili' ile süslenmişti.