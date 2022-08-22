SON DAKİKA: CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan HDP’li terör suçlusu tutuklu vekillere ziyaret!

AYSEL TUĞLUK

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Tabanımız PKK tabanı, ondan etkilenen, ona sempati ile bakan bir taban. Dolayısı ile o taban bizim politikalarımızı etkiler tabi." sözleri ve birçok PKK propagandası ile biliniyor. Tuğluk, bu demeçleri ve PKK'lıların cenaze törenine katılması nedeniyle "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ceza almıştı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret

FİGEN YÜKSEKDAĞ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılanıyor. Yüksekdağ, "Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye PYD'ye yaslıyoruz." sözleri ile terör örgütü PKK'ya açıkça destek vermişti.