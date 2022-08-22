Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'li terör suçlusu tutuklu vekillere ziyaret!
Giriş Tarihi: 22.8.2022 16:47 Son Güncelleme: 22.8.2022 17:04

SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'li terör suçlusu tutuklu vekillere ziyaret!

SON DAKİKA: CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan HDP’li terör suçlusu tutuklu vekillere ziyaret!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör suçundan yargılanarak cezaevine gönderilen Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret etti. Tanrıkulu ziyareti gerçekleştireceğini sosyal medya hesabından bir video ile duyurmuştu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP arasındaki yakınlaşma sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'yı açıkça destekleyerek terör suçu işleyen HDP'li Aysel Tuğluk, Figen Yüksek Dağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Tanrıkulu'na birçok vatandaş tepki gösterdi.

TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET

Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

AYSEL TUĞLUK

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Tabanımız PKK tabanı, ondan etkilenen, ona sempati ile bakan bir taban. Dolayısı ile o taban bizim politikalarımızı etkiler tabi." sözleri ve birçok PKK propagandası ile biliniyor. Tuğluk, bu demeçleri ve PKK'lıların cenaze törenine katılması nedeniyle "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ceza almıştı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret

FİGEN YÜKSEKDAĞ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılanıyor. Yüksekdağ, "Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye PYD'ye yaslıyoruz." sözleri ile terör örgütü PKK'ya açıkça destek vermişti.

GÜLTEN KIŞANAK

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay ceza almıştı. Kışanak, "...Sayın Öcalan, yaşamını yitiren gerillalar..." ve "...Bu halk, önderinin özgürlük mücadelesi ile kendisinin özgürlük mücadelesini birbirinden ayırmayacak kadar bilinçlidir" gibi terör destekçisi ifadeler sarf etmişti.

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SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'li terör suçlusu tutuklu vekillere ziyaret!
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