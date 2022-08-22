Video Haber CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret

22.08.2022 | 16:34

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör suçundan yargılanarak cezaevine gönderilen Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

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