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OTOMATİK OYNAT
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Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret 22.08.2022 | 16:34
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Mehmet Barlas | Dugina suikastının ardında kimler var? 22.08.2022 | 16:05
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Bakan Soylu Mardin'de kaza bölgesinde: 20 ölü | Video 21.08.2022 | 00:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm hasadı yaptı | Video 20.08.2022 | 22:55
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Mardin'deki kazadan ilk görüntüler | Video 20.08.2022 | 21:21
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Mardin’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı arttı | Video 20.08.2022 | 21:18
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Bakan Koca vefat sayısının arttığını duyurdu | Video 20.08.2022 | 20:58
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Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! | Video 20.08.2022 | 18:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla salondakilere hitap etti | Video 20.08.2022 | 17:15
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör suçundan yargılanarak cezaevine gönderilen Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret edeceğini açıkladı.