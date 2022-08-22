Son dakika haberi | 6’lı masada Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi: Faik Öztrak, Mansur Yavaş’a kapıları kapattı

Son dakika haberi... 2023 seçimleri için 6'lı masada örtülü 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı' savaşı yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak tartışmalara yeni boyut katacak bir açıklamada bulundu. Faik Öztrak, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçildiğini söyleyerek, "Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir." dedi.
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkarken, 6'lı masada ise adaylık savaşları sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Adayı olmayacağını yinelemiş ve "Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" demişti.
İYİ PARTİLİ KAVUNCU MANSUR YAVAŞ'I İŞARET ETTİ
Öte yandan; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu. CHP liderinin hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade eden Kavuncu, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti. Kavuncu açıklamasında şunları söyledi:
"Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."
ÖZTRAK, YAVAŞ'A KAPILARI KAPATTI
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklaması hatırlatılan Faik Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha, kuvvetli bir şekilde, altı çizildiği gibi milletimiz emin olsun. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir." dedi.