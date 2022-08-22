Son dakika haberi | 6’lı masada Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi: Faik Öztrak, Mansur Yavaş’a kapıları kapattı

İYİ PARTİLİ KAVUNCU MANSUR YAVAŞ'I İŞARET ETTİ

Öte yandan; İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu. CHP liderinin hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade eden Kavuncu, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti. Kavuncu açıklamasında şunları söyledi:

"Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var."