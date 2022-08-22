Son dakika haberi | 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi: Faik Öztrak, Mansur Yavaş'a kapıları kapattı | Video

Son dakika haberi! Millet İttifakı ve 6'lı masa cephesinde Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı tartışmalarına değinerek, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir." dedi. Öztrak, ortak Cumhurbaşkanı adayının 6'lı masada belirleneceğini kaydetti.