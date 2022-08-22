Son dakika haberi | 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi: Faik Öztrak, Mansur Yavaş'a kapıları kapattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Gürcistan’daki orman yangını 3 gündür devam ediyor | Video 22.08.2022 | 22:08
01:33
6'lı masada neler konuşuldu? | Video 22.08.2022 | 20:24
02:01
01:18
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere kaynak kitap müjdesi | Video 22.08.2022 | 19:51
46:30
05:33
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video 22.08.2022 | 19:25
01:40
Başkan Erdoğan: Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 TL | Video 22.08.2022 | 19:27
01:26
Bursa'da 70 yıllık tarihi çınar kamyonun çarpmasıyla devrildi | Video 22.08.2022 | 19:08
03:12
03:17
İplik fabrikası yangın sonrası kullanılmaz hale geldi | Video 22.08.2022 | 18:13
02:15
00:31
Küçükçekmece’deki silahlı kavga şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 22.08.2022 | 17:54
01:27
03:09
Bakan Akar'dan “terörle mücadele” ve “tahıl koridoru" açıklaması | Video 22.08.2022 | 16:38
00:11
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret 22.08.2022 | 16:34
03:06
Mehmet Barlas | Dugina suikastının ardında kimler var? 22.08.2022 | 16:05
00:12
10:24
02:12
Son dakika haberi! Millet İttifakı ve 6'lı masa cephesinde Cumhurbaşkanlığı Adaylığı bilmecesi sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Adaylığı tartışmalarına değinerek, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir." dedi. Öztrak, ortak Cumhurbaşkanı adayının 6'lı masada belirleneceğini kaydetti.