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Giriş Tarihi: 23.8.2022 09:25 Son Güncelleme: 23.8.2022 09:38

Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik "siber devriye" çalışmaları yürütüldü.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı | Video

Çalışmalar sırasında, 6 sosyal medya hesabının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında Türk Silahlı kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik olarak PKK KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar sonucunda ise, Terörle Mücedale ve İstibarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi. Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonla 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.

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Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon
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