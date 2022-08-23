PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı | Video
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bahse konu sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan teknik çalışmalar neticesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri uzmanlarınca sosyal medya hesaplarının kullanıcıları belirlendi.
Açık kimlikleri ve adresleri tespit edilen altı şüpheliye yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli; 23 Ağustos 2022 tarihinde eşzamanlı olarak Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital delile el konuldu.