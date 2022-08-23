Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşılandı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 17:48 Son Güncelleme: 23.8.2022 17:58

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşılandı

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ile Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Abbas'ı havalimanında Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, belediye yetkilileri ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa karşıladı.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINCAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasi Külliye'de resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ile Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

ABBAS'IN ZİYARETİ 24 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşılandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA