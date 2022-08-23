Video Haber Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı | Video
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı | Video

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı | Video

23.08.2022 | 17:59

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan ile Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

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