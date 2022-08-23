Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim

Son dakika haberler: Ankara'da 20 yıl önce FETÖ/PDY'yi anlatan kitabıyla ilgili çalışmaları sürerken öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından hükümle cezaevinde yatan Enver Altaylı da tutuklandı. Enver Altaylı ile ilgili soruşturma dosyasına yansıyan çok özel bilgilere SABAH ulaştı. FETÖ terör örgütünün sözde Türkiye İmamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan'ın Enver Altaylı üzerinden Hablemitoğlu'na ulaşarak FETÖ ile ilgili yaptığı çalışmalarından vazgeçirmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Yapılan HTS analizlerinde baskı girişimiyle ilgili irtibat trafiği de ortaya konuldu. Mustafa Özcan ile Enver Altaylı Necip Hablemitoğlu'nu yapmış olduğu çalışmalardan vazgeçiremeyeceklerini anlayınca da silahlı eyleme dönüşen sürecin başladığı belirtildi.