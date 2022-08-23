Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim

Son dakika haberler: Ankara'da 20 yıl önce FETÖ/PDY'yi anlatan kitabıyla ilgili çalışmaları sürerken öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından hükümle cezaevinde yatan Enver Altaylı da tutuklandı. Enver Altaylı ile ilgili soruşturma dosyasına yansıyan çok özel bilgilere SABAH ulaştı. FETÖ terör örgütünün sözde Türkiye İmamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan'ın Enver Altaylı üzerinden Hablemitoğlu'na ulaşarak FETÖ ile ilgili yaptığı çalışmalarından vazgeçirmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Yapılan HTS analizlerinde baskı girişimiyle ilgili irtibat trafiği de ortaya konuldu. Mustafa Özcan ile Enver Altaylı Necip Hablemitoğlu'nu yapmış olduğu çalışmalardan vazgeçiremeyeceklerini anlayınca da silahlı eyleme dönüşen sürecin başladığı belirtildi.
Ankara'da 18 Aralık 2002'de suikaste uğrayan akademisyen Necip Hablemitoğlu dosyasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun soruşturmasında Ukrayna'da firari olan Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalandı.
Şimdiye kadarki iki operasyonda Bozkır'ın yanı sıra Enver Altaylı ile Mustafa Levent Göktaş'ı cinayet için görüştürdüğü değerlendirilen Aydın Köstem, Göktaş ile birlikte hareket eden Özel Kuvvetler'den emekli Mehmet Narin, suikastın tetikçisi olduğu değerlendirilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve azmettiriciler arasındaki Fikret Emek tutuklandı. Suikastın planlayıcısı olduğu iddia edilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş ise firar etti.
ENVER ALTAYLI DA HABLEMİTOĞLU SUİKASTINDAN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında "siyasi ve askeri casus" ile FETÖ terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen tutuklu Enver Altaylı da cezaevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilerek ifadesi alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Altaylı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından Hablemitoğlu suikastından da tutuklandı. Altaylı'nın Hablemitoğlu cinayetindeki rolüyle ilgili bilgilere SABAH ulaştı.
FETÖ İMAMI ENVER ALTAYLI İLE HABLEMİTOĞLUNA BASKI YAPTI
İfadeler, HTS kayıtları, istihbarat raporları sonrasında Hablemitoğlu'nun ölümünden kısa bir süre önce, FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye İmamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan ile Enver Altaylı aracılar vasıtası ile görüşmeler yaparak Hablemitoğlu'nu FETÖ ile ilgili olan çalışmalarından vazgeçirmeye çalıştığı ortaya konuldu. Yapılan bu baskının irtibat trafiği de tüm detaylarıyla soruşturma dosyasına eklendi.
İKNA EDEMEYİNCE SİLAHLI EYLEM SÜRECİ BAŞLADI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Özcan ile Altaylı'nın Hablemitoğlu'un FETÖ ile ilgili çalışmalarından vazgeçirme çabaları sonuçsuz kaldı. Bu süreçten sonra ise devreye silahlı eylem süreci girdi.