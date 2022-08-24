Emine Erdoğan, Ayaş’ta çiftçi kadınlarla tarladan domates topladı, kışlık menemen yaptı

Ayrıca ata tohumundan üretilenlerin diğer domateslere göre raf ömrü kısa olduğu için kooperatif tarafından salça, sos, domates suyu, turşu ve sporcu içeceği gibi ürünler yapılarak değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi.

Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "En büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak." ifadesini kullandı.