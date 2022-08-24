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Giriş Tarihi: 24.8.2022 23:01

Selçuk Bayraktar'dan 12 AKINCI müjdesi

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
Selçuk Bayraktar’dan 12 AKINCI müjdesi

Baykar ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan, Hava Kuvvetletleri Komutanlığına 3 yeni AKINCI daha teslim edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde AKINCI sayısı 12'ye çıktı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teslim edilen yeni AKINCI müjdesini paylaştı. Bayraktar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettikleri AKINCI sayısının 12 olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'de yaptığı paylaşımda "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet AKINCI TİHA'YI Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür…" ifadelerini kullandı.

Daha öncesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 9 adet AKINCI bulunurken son teslimlerle birlikte bu sayı 12'ye çıktı.

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Selçuk Bayraktar'dan 12 AKINCI müjdesi
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