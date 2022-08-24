Son dakika: CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Yakın dostunu özel kalem partiliyi müdür...

Adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilerek görevden alınan ve rüşvet skandalından tutuklandıktan sonra serbest kalan eski başkan Kadir Aydar, "Masalarda oturacak yer yok" diyerek 269 kişiyi işten çıkartarak, yerine 332 kişiyi almıştı.
Aydar'ın görevden alınmasının ardından meclis kararıyla göreve getirilen CHP'li Hülya Erdem, eski başkanın kaldığı yerden işçi çıkarmaya ve almaya devam etti. CHP'li başkanlar bugüne kadar 551 işçiyi ekmeğinden ederken, büyük bölümü kendi partilisi 550 kişiyi belediyede işe başlattı.
Başkan Erdem'in yediği içtiği ayrı gitmeyen ve çevresi tarafından "Kankası" denilen Öznur Akcan tam yetkiyle görevlendirildi. Başkan Erdem'in "Kara kutusu" olarak bilinen Akcan'ın "Başkanın talimatı" diyerek işçilere mobbing uyguladığı, bazı işçilerin suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.
YÜKSEK MAAŞA BAĞLADI
Başkan Erdem bununla sınırlı kalmayıp CHP'nin eski İlçe Başkanı Ayhan Bitirgiç ile Gençlik Kolları eski Başkanı Ceren Tekbaş'ı da belediyede yüksek maaşla işe başlattı.
Başkan Erdem, Ceren Tekbaş'ı Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumlusu, Bitirgiç'i ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu olarak görevlendirdi. Öznur Akcan, Ceren Bektaş ile Ayhan Bitirgiç'in maaşlarına en son yüzde 40 oranın da zam yapıldığı her birini maaşının 20 bin TL'ye ulaştığı iddialar arasında.
VİCDANLARI SIZLAMIYOR MU?
CHP'li başkanın kendi partilisini yüksek maaşla işe alıp, asgari ücretle çalışanlarının ekmeğiyle oynaması Ceyhanlıların da tepkisine neden oldu.
Vatandaşlar, "Kadir Aydar namus sözü verip hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağını söylemişti ama ilk işi gariban işçilerinin ekmeğiyle oynamak oldu.
Daha sonra Hülya Erdem de işçi çıkarttığı gibi kendi partisinden adamları belediyeye doldurdu. Bu mu sosyal belediyecilik anlayışı? O garibanları çıkartırken hiç mi vicdanları sızlamadı?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.