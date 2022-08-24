Son dakika: CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Yakın dostunu özel kalem partiliyi müdür...





Başkan Erdem, Ceren Tekbaş'ı Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumlusu, Bitirgiç'i ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu olarak görevlendirdi. Öznur Akcan, Ceren Bektaş ile Ayhan Bitirgiç'in maaşlarına en son yüzde 40 oranın da zam yapıldığı her birini maaşının 20 bin TL'ye ulaştığı iddialar arasında.