CHP, İmam Hatiplilere hakarete ses çıkarmadı! Gülşen’e ise sahip çıktı!

BAŞARIR DA GÜLŞEN'E SAHİP ÇIKTI

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şarkıcı Gülşen'e gözaltı kararı sonrası sahip çıkanlardan oldu. İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'e hiç tepki göstermeyen Başarır sosyal medyadan desteğini şu şekilde dile getirdi: "Sanatçı Gülşen adliyeye götürülürken akla gelen sorular? Namaz kılmayanlar öldürülebilinir diyenler için soruşturma var mı! Oruç tutmayanlar sopalansın diyenler için soruşturma var mı! Ankara'yı soyan Melih Gökçek için soruşturma var mı! Ya uyuşturucu ticareti yapanlar? var mı!"

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