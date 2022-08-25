CHP, İmam Hatiplilere hakarete ses çıkarmadı! Gülşen’e ise sahip çıktı!

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatiplilere yönelik olarak "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanmıştı. Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik bu hakaret içerikli sözleri büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyadan Gülşen'e tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gülşen hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamadan soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın başlaması sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı göndererek Gülşen'in gözaltına alınmasını talep etti. Gülşen, İstanbul'da gözaltına alınmakla birlikte hakaret içerikli sözleri hakkında ifadesine başvuruluyor.
CHP, HAKARETE KARŞI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ!
Bununla birlikte, toplumun her kesiminden Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik "sapık" ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterilirken Cumhuriyet Halk Partisi ise (CHP) hakarete karşı ses çıkarmak yerine sessizliğe büründü. Birçok CHP'li sosyal medya hesabından Gülşen'in çirkin ifadelerini bile kınamadı.
ÖZKOÇ SESSİZLİĞİNİ GÜLŞEN'İ KORUMAK İÇİN BOZDU!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik hakaret içeren "sapık" ifadeleri hakkında hiçbir tepki göstermezken Gülşen'e sahip çıktı.
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video
Özkoç resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen'e destek verip sahip çıkarak "Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen'e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın!" ifadelerini kullandı.
BAŞARIR DA GÜLŞEN'E SAHİP ÇIKTI
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da şarkıcı Gülşen'e gözaltı kararı sonrası sahip çıkanlardan oldu. İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'e hiç tepki göstermeyen Başarır sosyal medyadan desteğini şu şekilde dile getirdi: "Sanatçı Gülşen adliyeye götürülürken akla gelen sorular? Namaz kılmayanlar öldürülebilinir diyenler için soruşturma var mı! Oruç tutmayanlar sopalansın diyenler için soruşturma var mı! Ankara'yı soyan Melih Gökçek için soruşturma var mı! Ya uyuşturucu ticareti yapanlar? var mı!"