Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video

Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT bayrağı açarak verdiği destek ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Gülşen Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.