Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video 24.08.2022 | 21:34
00:14
00:32
00:20
00:21
00:40
00:36
Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video 22.08.2022 | 10:30
00:11
01:44
00:56
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
00:41
00:57
Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
00:21
Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video 17.08.2022 | 14:42
00:14
02:28
01:12
00:19
00:12
Konserlerinde sergilediği tavır, aşırı dekolte kıyafetleri, LGBT bayrağı açarak verdiği destek ile tepki çeken şarkıcı Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri ortaya çıktı. Gülşen Nisan ayında verdiği bir konserde 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akılalmaz bir ifade kullandı. Gülşen'in sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.