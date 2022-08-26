Son dakika: CHP başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı





Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı, Vekil Yaşar Tüzün'ün bir diğer yeğeni Selçuk Tüzün'e de 5 Milyon TL'lik kıyak yaptı. Subaşı, Selçuk Tüzün'ün sahibi olduğu Tüzün Reklam şirketine, 5 Milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği ortaya çıktı.