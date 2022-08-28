Kızılelma müjdesi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabında "951 yıl önce Malazgirt Zaferi ile adım attığımız bu kadim topraklardaki varlığımızı perçinleyen zaferin müjdecisi BüyükTaarruz'un 100. yılı kutlu olsun.Bu kutlu günün sabahında Kızılelma'nın uçuşa hazırladığımız 2. üretim prototipini Samsun'a TEKNOFEST Karadeniz için uğurladık" mesajını paylaştı. İlk kez halkla buluşacak Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından geliştirildi. Türkiye'nin savunma gücünü artıracak Kızılelma (MİUS) ilk uçuşunu gelecek yıl yapacak.