Son dakika: Yunanistan’dan düşmanca hareket! MSB kaynakları: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi

Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

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YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013'TE YAPTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı.