SON DAKİKA! Yunanistan'dan Türk Jetlerine bir taciz daha! S-300'le radar kilidi atıldı | Video

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu hareketler, NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendiriliyor. Yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.