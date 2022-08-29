SON DAKİKA | CHP’li belediyede skandal konser! 30 Ağustos’un yıl dönümünde PKK destekçisi sahne alacak

ŞEHİTLERİMİZE, ATALARIMIZA SAYGISIZLIKTIR

Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bayar, "Zafer Bayramımızın 100.yılı kutlamaları çerçevesinde Ceyhan Belediyesi'nden coşkulu bir kutlama beklerken maalesef sanatçı seçimi konusunda, devlet düşmanı paylaşımlar yapan, terörist paçavraları önünde poz veren birinin konser vermesi, teröre verilen şehitlerimize, atalarımıza saygısızlıktır. Bu nitelikte birinin, böyle özel bir günde program yapmasını tasvip etmemiz mümkün değildir" paylaşımında bulundu.

İS-TE-Mİ-YO-RUZ

Türkiye Kam Çalışanları Vakfı Ceyhan Şubesi de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yılı kutlamaları için Ceyhan Belediyesi organizesinde konser verecek olan, terörist sevici, militanlar için ağıt yakan şarkıcı İlkay Akkaya'yı Ceyhan'da İS-TE-Mİ-YO-RUZ! Bu milli günde şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. Bu hatadan ivedilikle dönün. İlkay Akkaya kim? Diye soranlara yaz Google'a söyler sana…!