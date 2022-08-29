Yunanistan’dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi

Son dakika haberleri: Yunanistan Ege ve Akdeniz'de tahriklerine devam ediyor. Son bir haftada üçüncü kez tehlikeli bir hamle yapıldı. Dün yaşanan son olayda Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.