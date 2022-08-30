Bakan Varank, TEKNOFEST Karadeniz’in açılışında konuştu

TEKNOFEST'in Karadeniz ayağı başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında yürütülen, milli teknoloji alanında kritik rol oynayan 101 kurum ve kuruluş ile birlikte düzenlenen festivalin finali Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. TEKNOFEST Karadeniz'in açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'e maddi ve manevi destek sağlayan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına teşekkür ederek, "TEKNOFEST geçmişten günümüze ulaşan bir başarı hikayesi ve en önemlisi de bu toprakların hikayesi. Tüm dünyaya adaletle hükmeden bir devlettik. Batı, bilimi, teknoloji ve sanayi devrimini sahiplenip bu alanlarda ilerlerken biz uzaktan izledik. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte uçak icat edildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ağır sanayi hamleleri yaptık ama bunları ne yazık ki sonradan gelen iktidarlar devam ettiremedi. Ülkeyi hazıra alıştırdılar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye tahakküm zincirlerini tek tek kırmaya başladı" dedi.

"MOBİLİTEDEN UZAYA KADAR HER ALANDA VİZYON SAHİBİ TÜRKİYE VAR"

Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en önemli aktörlerinden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bugün dünya manşetlerini süsleyen Türk SİHA'ları tarihi değiştiriyor. Mobiliteden uzaya kadar her alanda vizyon sahibi Türkiye var. Geçmişte 'bayrak direği ipi ürettik' diye gazetelerde manşetler vardı. Şimdi roketleri, TOGG'u konuşuyoruz. Milli İnsansız Savaş uçağını burada görüyor, dokunabiliyoruz. Bugün takip eden değil, tayin eden Türkiye var. Yüksek teknolojiyle her alanda liderliği oynayan gençlerimiz var, TEKNOFEST kuşağı var. Elbette bunları hayal olarak görüp dalga geçmeye kalkanlar da var. Bunlara inanmamakta ısrar edenler, karalamaya çalışanlar da var. Biz gençlerimize inanıyoruz. Coşkulu, inançlı, azimli kalabalığa inanıyoruz. Çığ gibi büyüyen bu insan selini görüp buna inanmamak mümkün mü?"

"YARIŞMALARA BAŞVURAN SAYISI 600 BİNİN ÜZERİNDE"

5 sene önce ilk gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret eden kişi sayısının 550 bin olduğunu anımsatan Bakan Varank, "Bugün yalnızca TEKNOFEST yarışmalarına başvuran sayısı 600 binin üzerinde. İlk sene 14 farklı kategoride başvurular bugün 40 farklı kategoriyle yoluna devam ediyor. Ekip çalışmasını öğreniyor, tasarım kabiliyetlerini geliştiriyor. Bu sene yarışmalara yeni kategoriler ekledik. Lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projesini ekledik" diye konuştu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dikkat çekerek, yerli İHA denemeleriyle ilgili anılarını anımsattı.

"KENDİMİZİ KORUYACAK GÜCÜMÜZ, KUVVETİMİZ OLMAZSA BİZİ BU COĞRAFYADA RAHAT BIRAKIRLAR MI"

Gücü elinde bulunduranların daha zayıf durumdaki ulusları hiçbir hak ve hukuk gözetmeden ezdiğine vurgu yapan Bayraktar, bunun örneklerinin Filistin'de, Karabağ'da, Afganistan'da, Irak'ta, Ukrayna'da görüldüğünü kaydetti. Bayraktar, "Kendimizi koruyacak gücümüz, kuvvetimiz olmazsa bizi bu coğrafyada rahat bırakırlar mı, yaşam hakkı tanırlar mı? Kovid-19 salgınıyla evlere hapsolduğumuz dönemi hatırlayın. Bütün dünya içine kapandı. Tek dişi kalmış medeniyetin gözde ülkeleri birbirlerinin solunum cihazlarına, hatta maskelerine dahi el koydu. 'Benden sonrası' tufan dedi. Ülkemiz ise medeniyetimizin değerlerinden aldığı ilhamla hem solunum cihazını geliştirdi hem de bu cihazları imkanı olmayan ülkelere göndererek mazlum coğrafyalara nefes oldu. 100 yıl önce de vatan elden giderken bağımsızlık, uzak dağların ardında bir hayale dönmüşken, öz yurdunda garip olmaya, öz vatanından parya olmaya karşı çıkan bu milletin kadını, erkeği hatta çocukları bile cepheye koşarak vatanı savundu. Samsun'da başlayan Milli Mücadele dalga dalga vatanın her köşesine ulaştı. Tam da aynı ruhla bu vatanı daha yaşanılır bir yer haline getirmek, egemenliğimizi güçlendirmek bizlerin elinde. Hayattaki düsturumuz sadece vatanımızı değil, hem inancımızın hem de kadim medeniyetimizin bize öğrettiği gibi dünyayı adaletin, hürriyetin ve merhametin hüküm sürdüğü bir yer haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEK HEPİMİZİN MİLLETİMİZE KARŞI BÜYÜK SORUMLULUĞU"

Bir önceki yıl rahmetli olan babası Özdemir Bayraktar'ın, milli İHA'ları yaparken, kendisine "Birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez" nasihatını verdiğini hatırlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Tam da bu nedenle yüksek teknoloji geliştirmek hepimizin milletimize karşı büyük sorumluluğu. Bu nedenle durmayacağız, yılmayacağız, pes etmeden yürüyeceğiz. Sizler yürüdükçe gün doğacak, güneş açacak, bahar gelecek. Ekip arkadaşlarımızla TEKNOFEST için çalışmalara başlarken tam bağımsızlık için bir seferberliği, zihinlerde gerçekleşecek bir devrimi hayal etmiştik. Bundan sadece 5 yıl önce Türkiye'de, merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyona Türk gençleri akın akın yüzbinlerce başvuru yapacak deseydik, herhalde en hafif tabirle alaya alınırdık. Bugün TEKNOFEST'in 40 daldaki teknoloji yarışmalarına her yaş grubundan 600 bin genç kardeşimiz başvurdu. 600 binden fazla genç. Hayatın her alanında tam bağımsız bir vatan hedefiyle, milletimize ve insanlığa hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için işte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe yıkıcı taassuba başkaldırı budur. Ancak, bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele etme günüdür. 2023'te, 2024'te, 2053'te ve hatta 2071'de TEKNOFEST'leri yapmaya devam etmeliyiz. 600 binleri aşan yarışmacı sayımız, milyonları geçmeli. Bu yarışmalarda yeşermeye başlayan fidanlar büyümeli, kök salıp meyve vermeli. 2005'teki hissiyatımın bir benzerini, T3 Vakfı ekibimizle TEKNOFEST için ilk sene yola çıktığımızda yaşadık. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir model uçak yarışmasına jüri olarak katılmıştık. Aynı zamanda orada, ' Böylesine bir festival, dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji festivali acaba düzenleyebilir miyiz?' sorusunu cevaplamak içindi bu ziyaretimiz. Orada bulunan Savunma Sanayi Başkanımız yine aramızda ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine TEKNOFEST fikrini ilk anlattığımızda çok heyecanlandılar. Ekip olarak hemen 4 koldan çalışmaya başladık. Bugün sizlerin de yaşadığı gibi çok büyük stres, yoğun emek, uykusuz geceler. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı. 'Acaba, milletimiz TEKNOFEST'e teveccüh gösterecek mi?' Şükürler olsun. Adeta bir volkan patlaması gibi insanlarımız akın akın TEKNOFEST'e geldi. O anı ve hissiyatını hiç unutamam, hiç unutamadım. Allah'a şükürler olsun. Yine bir TEKNOFEST açılışında sizlerle birlikteyiz."

"GÜNEŞ YÜZLÜ ÇOCUKLARIN AYDINLIĞI, BALÇIKLA SIVANAMAZ"

Ambargo sopası sallayarak kendilerini korkutmaya çalışanların, milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanların, kendi yollarında dosdoğru mücadele ettikçe ve yollarından dönmedikçe asla kazanmayacaklarına vurgu yapan Bayraktar, "Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz. Biz yürüdükçe güzel vatanımıza, kardeş Azerbaycan'a ve mazlumların yaşadığı tüm coğrafyalara güneş, en sıcak en aydınlık haliyle doğacak. Asla yeise kapılmayın. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Biliyorum ki güneş yüzlü çocukların aydınlığı, balçıkla sıvanamaz. İşte umut, işte hedef, işte istikamet, tüm insanlığın onur, huzur ve barış içinde yaşadığı bir 'Kızılelma'" dedi.