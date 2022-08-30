Haberler Gündem Haberleri 'SİHA Sezgin'in yine terör seviciliği kabardı: Teröriste ağıt yaktı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 22:59 Son Güncelleme: 30.8.2022 23:01

'SİHA Sezgin'in yine terör seviciliği kabardı: Teröriste ağıt yaktı! Sosyal medyadan tepki yağdı

’SİHA Sezgin’in yine terör seviciliği kabardı: Teröriste ağıt yaktı! Sosyal medyadan tepki yağdı

HDP ve terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan yine skandal bir paylaşım geldi. Terör seviciliği kabaran Sezgin Tanrıkulu, terörist ölüsünün taşındığı fotoğrafı paylaşarak "aah ahh..." yazdı. Tanrıkulu'na sosyal medyadan tepki yağdı.

Her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklama ve paylaşımlar yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne ağıt yaktı.

Sezgin Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve "aah ahh..." dedi.

Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan

Tanrıkulu'nun paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı:

"Şehit kanıyla sulanan bu topraklarda tek bir nefes alışınız bile haram size."

"Türk'ün bebeğini bombalı düzenekle öldüren teröristlere ağlamayı bilen terörist leşi fetişisti Sezgin"

"Sen tabi PKK'lılara üzülmeyi seversin"

"Bir teröristin leşini ahlarla vahlarla karşılayan bu adamların Atatürk'le, Cumhuriyetle, Türk bağımsızlığıyla meseleleri var. Bu şahsı içinde besleyen partiye oy verirken de iki kez düşünün"

Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı:

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'SİHA Sezgin'in yine terör seviciliği kabardı: Teröriste ağıt yaktı! Sosyal medyadan tepki yağdı
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