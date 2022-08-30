’SİHA Sezgin’in yine terör seviciliği kabardı: Teröriste ağıt yaktı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Her fırsatta Türkiye'nin savunma sanayisini, terörle mücadelesini hedef alan açıklama ve paylaşımlar yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terörist ölüsüne ağıt yaktı.

Sezgin Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve "aah ahh..." dedi.

Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan

Tanrıkulu'nun paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı:

"Şehit kanıyla sulanan bu topraklarda tek bir nefes alışınız bile haram size."

"Türk'ün bebeğini bombalı düzenekle öldüren teröristlere ağlamayı bilen terörist leşi fetişisti Sezgin"

"Sen tabi PKK'lılara üzülmeyi seversin"

"Bir teröristin leşini ahlarla vahlarla karşılayan bu adamların Atatürk'le, Cumhuriyetle, Türk bağımsızlığıyla meseleleri var. Bu şahsı içinde besleyen partiye oy verirken de iki kez düşünün"

Sezgin Tanrıkulu daha önce birçok kez Türkiye'nin savunma sanayisini ve terörle mücadelesini hedef alan paylaşımlar yapmıştı: